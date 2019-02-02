«Ювентус» предложит «Реалу» 45 миллионов евро за Марсело - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 12:32Источник: Football ItaliaАвтор: Липкин Антон

«Ювентус» предложит «Реалу» 45 миллионов евро за Марсело

Бразилец может последовать за Роналду.

«Ювентус» намерен предложить «Реалу» 45 миллионов евро за защитника Марсело, сообщает Football Italia. Ожидается, что предложение будет окончательно сформировано летом.

30-летний бразилец может последовать примеру своего бывшего партнера по «Реалу» Криштиану Роналду, с которым его связывают дружеские отношения, и перебраться из Мадрида в Турин. C недавних пор португалец уговаривает Марсело согласиться на переход. Тем более, в нынешнем сезоне защитник потерял место в стартовом составе и в последнее время стабильно играет только в Кубке Испании.

В Турине готовы предложить Марсело контракт с годовой зарплатой в 12 миллионов евро. Часть средств на трансфер чемпионы Италии рассчитывают выручить на продаже другого бразильца – Алекса Сандро, на которого претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

Напомним, Марсело выступает за «Реал» с января 2007 года. Его действующий контракт рассчитан до 2022 года.

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