«Ювентус» предложит «Реалу» 45 миллионов евро за Марсело

Футбол 02 февраля 2019 12:32 Источник: Football Italia Автор: Липкин Антон

Бразилец может последовать за Роналду.

«Ювентус» намерен предложить «Реалу» 45 миллионов евро за защитника Марсело, сообщает Football Italia. Ожидается, что предложение будет окончательно сформировано летом.

30-летний бразилец может последовать примеру своего бывшего партнера по «Реалу» Криштиану Роналду, с которым его связывают дружеские отношения, и перебраться из Мадрида в Турин. C недавних пор португалец уговаривает Марсело согласиться на переход. Тем более, в нынешнем сезоне защитник потерял место в стартовом составе и в последнее время стабильно играет только в Кубке Испании.

В Турине готовы предложить Марсело контракт с годовой зарплатой в 12 миллионов евро. Часть средств на трансфер чемпионы Италии рассчитывают выручить на продаже другого бразильца – Алекса Сандро, на которого претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

Напомним, Марсело выступает за «Реал» с января 2007 года. Его действующий контракт рассчитан до 2022 года.