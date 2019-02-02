Андрей Аршавин: Если Головину нравится в «Монако», пусть там и остается - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 13:15Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Андрей Аршавин: Если Головину нравится в «Монако», пусть там и остается

Полузащитник сборной России проводит первый сезон в лиге 1.

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о выступлении полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Если Головину нравится играть в «Монако», то пусть там и остается, никуда не нужно уходить, – приводит слова Аршавина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Вернуться в Россию он точно всегда успеет.

Может быть с возвращением Жардима в команде все будет по-другому и в следующем сезоне команда будет вновь бороться за высокие места».

22-летний Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле прошлого года. В 19 матчах за монегасков он забил один гол и сделал две результативные передачи.

В январе клуб объявил о возвращении на пост главного тренера португальца Леонарду Жардима, который был отправлен в отставку в октябре.

В субботу в 23-м туре лиги 1 занимающий предпоследнее место «Монако» примет «Тулузу».

#лига 1#фк монако#головин александр сергеевич#жардим леонарду#аршавин андрей#Футбол-Россия
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