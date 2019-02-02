Максим Деменко: Ракицкий – топовый футболист, с огромным багажом опыта Лиги чемпионов

Футбол 02 февраля 2019 13:32 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Гичунцев Артур

31-летний футболист перебрался в РПЛ из донецкого "Шахтера".

Бывший хавбек "Зенита" Максим Деменко не оставил без внимания переход в питерский клуб защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.

"Ракицкий – топовый футболист, с огромным багажом опыта Лиги чемпионов, многократный чемпион Украины. Ракицкий знает русский язык, поэтому должен быстро адаптироваться в Петербурге", – приводит слова Деменко «Спорт уик-энд».

Ранее стало известно, что "Зенит" также приобрел форварда "Рубина" Сердара Азмуна и хавбека сборной Колумбии Вилмара Барриоса.