Максим Деменко: Ракицкий – топовый футболист, с огромным багажом опыта Лиги чемпионов - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 13:32Источник: «Спорт уик-энд»Автор: Гичунцев Артур

Максим Деменко: Ракицкий – топовый футболист, с огромным багажом опыта Лиги чемпионов

31-летний футболист перебрался в РПЛ из донецкого "Шахтера".

Бывший хавбек "Зенита" Максим Деменко не оставил без внимания переход в питерский клуб защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.

"Ракицкий – топовый футболист, с огромным багажом опыта Лиги чемпионов, многократный чемпион Украины. Ракицкий знает русский язык, поэтому должен быстро адаптироваться в Петербурге", – приводит слова Деменко «Спорт уик-энд».

Ранее стало известно, что "Зенит" также приобрел форварда "Рубина" Сердара Азмуна и хавбека сборной Колумбии Вилмара Барриоса.

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