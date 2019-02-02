«Динамо» может приобрести форварда «Падерборна»

Футбол 02 февраля 2019 13:33 Источник: Football 365 Автор: Липкин Антон

Бабакар Гуйе забил в нынешнем сезоне четыре гола во второй бундеслиге.

«Динамо» интересуется форвардом «Падерборна» Бабакаром Гуйе, сообщает Football 365. 24-летний сенегалец может стать игроком бело-голубых до 22 февраля, когда в России закрывается трансферное окно.

Гуйе выступает за «Падерборн» с августа прошлого года. В 12 матчах второй бундеслиги на его счету четыре гола и две результативные передачи. Также он сделал дубль в матче Кубка Германии с «Хеми Лейпциг».

Ранее Гуйе играл за «Труа», «Ганновер», «Зюльте-Варегем» и «Сент-Труйден». В 2017 году вместе с «Зюльте-Варегемом» нападающий стал обладателем Кубка Бельгии.

Контракт Гуйе с «Падерборном» рассчитан до 2020 года.