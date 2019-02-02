Маурицио Сарри: Я прекрасно знаю правила, у меня очень рисковая работа

Футбол 02 февраля 2019 14:21 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что останется верным своим убеждениям и постарается выжать максимум из игроков.

- Если я считаю, что в команде главное организация, я не изменю свою точку зрения. Пусть я мечтатель. Если мне нравится мой футбол, то я буду играть в свой футбол. Я хочу остаться таким, какой есть.

Я всегда рискую на работе. И мне поэтому нравится моя работа. Мне нравится давление. Я прекрасно знаю правила, у меня очень рисковая работа. Можно обыграть «Ман Сити», а через три дня рисковать проиграть опять

Мы пытались работать с видео, но это слишком далеко от реальности на поле. Мы стараемся изменить многое во время тренировок, но у нас мало времени, - приводит слова Сарри официальный сайт клуба.

Напомним, в предыдущем туре чемпионата Англии «Челси» потерпел крупное поражение от «Борнмута» (0:4).

Матч 25-го тура «Челси» проведет против «Хаддерсфилда». Встреча пройдет 2 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 18:00 (мск).