Эмери назвал лучшего тренера планеты

Футбол 02 февраля 2019 14:40 Источник: Goal.com Автор: Гичунцев Артур

Испанец полагает, что им является рулевой "Манчестер Сити".

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери дал комментарий перед игрой с "Манчестер Сити" в 25-м туре АПЛ, отметив работу наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы.

«Я анализировал многие команды, а также работу их тренеров. Но мне сложно найти лучше специалиста, чем Гваридола.

У этого тренера великолепная карьера. Я многому научился, наблюдая за игрой его «Барселоны», – сказал испанец, чьи слова приводит Goal.com.

Лондонский клуб проведет матч против «Манчестер Сити» 3 февраля.