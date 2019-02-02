Эмери назвал лучшего тренера планеты

Испанец полагает, что им является рулевой "Манчестер Сити".
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери дал комментарий перед игрой с "Манчестер Сити" в 25-м туре АПЛ, отметив работу наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы.
«Я анализировал многие команды, а также работу их тренеров. Но мне сложно найти лучше специалиста, чем Гваридола.
У этого тренера великолепная карьера. Я многому научился, наблюдая за игрой его «Барселоны», – сказал испанец, чьи слова приводит Goal.com.
Лондонский клуб проведет матч против «Манчестер Сити» 3 февраля.