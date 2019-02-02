Гамшик может продолжить карьеру в китайской Суперлиге

Футбол 02 февраля 2019 15:06 Источник: Football Italia

Полузащитником «Наполи» Мареком Гамшиком интересуется китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

По информации Football Italia, руководство китайского клуба готовит предложение о трансфере 31-летнего словацкого футболиста.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро хотел бы видеть Гамшика в свое команде.

Отметим, что зимнее трансферное окно в китайской Суперлиге будет открыто до конца февраля.

Гамшик перешел в «Наполи» из «Брешии» в июле 2007 года за 5,5 миллиона евро. С тех пор он провел 519 матчей за итальянскую команду, записав на свой счет 121 забитый мяч и 111 голевых передач.

Действующий контракт полузащитника с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2020 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.