Гамшик может продолжить карьеру в китайской Суперлиге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол02 февраля 2019 15:06Источник: Football Italia

Гамшик может продолжить карьеру в китайской Суперлиге

Полузащитником «Наполи» Мареком Гамшиком интересуется китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

По информации Football Italia, руководство китайского клуба готовит предложение о трансфере 31-летнего словацкого футболиста.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро хотел бы видеть Гамшика в свое команде.

Отметим, что зимнее трансферное окно в китайской Суперлиге будет открыто до конца февраля.

Гамшик перешел в «Наполи» из «Брешии» в июле 2007 года за 5,5 миллиона евро. С тех пор он провел 519 матчей за итальянскую команду, записав на свой счет 121 забитый мяч и 111 голевых передач.

Действующий контракт полузащитника с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2020 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

#фк хэбэй чайна форчун#фк гуанчжоу эвергранд#гамшик марек#фк наполи#Возможные трансферы#серия а#чемпионат китая по футболу
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта