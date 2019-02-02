Сергей Силкин: Основная задача «Динамо» в этом году – не вылететь

Футбол 02 февраля 2019 15:16 Источник: Rusfootball.info

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о зимней трансферной компании московской команды.

- То, что за месяц до возобновления чемпионата динамовцы успели подписать только Артура Юсупова, не беспокоит?

- Думаю, что с приобретениями не торопятся, потому что просто нет денег. Наверняка у тренерского штаба есть кандидатуры игроков, которыми они хотят усилиться. Всегда так делается, потому что о новых игроках тренеры всегда думают по ходу чемпионата, до перерыва. Думаю, что здесь финансовые проблемы. В «Динамо» - неопределенность. Непонятно, кто будет во главе клуба, кто будет хозяином. Очень много разговоров здесь.

Я общаюсь и с ветеранами, и с болельщикам «Динамо» - все находятся в обеспокоенном состоянии. Нет понимания того, что происходит. Говорят, что все будет хорошо? Может, и будет. Но до чемпионата остается все меньше времени. Должны следовать какие-то действия, чтобы усилить команду. Команда нуждается в усилении для выполнения поставленных задач. Но попадание в еврокубки – задача, которую ей ставят - считаю, сейчас невыполнима. Основная задача в этом году – не вылететь, - приводит слова Силкина Rusfootball.info.

Напомним, что после 17 туров чемпионата России «Динамо», набрав 20 баллов занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.