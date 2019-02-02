Бензема может войти в сделку по трансферу Неймара в «Реал» - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 16:18Источник: Goal.comАвтор: Гичунцев Артур

Бензема может войти в сделку по трансферу Неймара в «Реал»

Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на испанские СМИ.

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема может вернуться в чемпионат Франции.

Согласно источнику, руководство "сливочных" по-прежнему претендует на нападающего "ПСЖ" Неймара и может включить Бензема в сделку по трансферу бразильца.

Отмечается, что при этом парижане получат за своего игрока 120 млн евро. В переходе Неймара заинтересован президент "Реала" Флорентино Перес.

Ранее сообщалось, что форвард "ПСЖ" хочет вернуться в "Барселону", которую покинул в 2017 году за 222 млн евро.

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