Бензема может войти в сделку по трансферу Неймара в «Реал»

Футбол 02 февраля 2019 16:18 Источник: Goal.com Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на испанские СМИ.

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема может вернуться в чемпионат Франции.

Согласно источнику, руководство "сливочных" по-прежнему претендует на нападающего "ПСЖ" Неймара и может включить Бензема в сделку по трансферу бразильца.

Отмечается, что при этом парижане получат за своего игрока 120 млн евро. В переходе Неймара заинтересован президент "Реала" Флорентино Перес.

Ранее сообщалось, что форвард "ПСЖ" хочет вернуться в "Барселону", которую покинул в 2017 году за 222 млн евро.