«Локомотив» объявил заявку команды на второй сбор в Испании

После 17 туров подопечные Юрия Семина занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ.
Сегодня, 2 февраля, московский "Локомотив" вылетел на второй зимний сбор, который пройдет в Испании и завершится 14 февраля. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Главный тренер красно-зеленых Юрий Семин взял на сбор 28 футболистов.
Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков, Сычев
Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов.
Полузащитники: Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан, Ан. Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Тарасов, Рыбус, Денисов, Махатадзе, Ал. Миранчук, Миронов, Тугарев.
Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов.
Приземлились в Малаге и рассказываем, в каком составе будем работать в ближайшие две недели ✊🏼#РЖДТренировочныеСборы 🇪🇸 снова начались! pic.twitter.com/UXcUiTPg3h— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 2 февраля 2019 г.