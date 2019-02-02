«Локомотив» объявил заявку команды на второй сбор в Испании

Футбол 02 февраля 2019 17:19 Источник: ФК «Локомотив» Автор: Гичунцев Артур

После 17 туров подопечные Юрия Семина занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Сегодня, 2 февраля, московский "Локомотив" вылетел на второй зимний сбор, который пройдет в Испании и завершится 14 февраля. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Главный тренер красно-зеленых Юрий Семин взял на сбор 28 футболистов.

Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков, Сычев

Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов.

Полузащитники: Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан, Ан. Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Тарасов, Рыбус, Денисов, Махатадзе, Ал. Миранчук, Миронов, Тугарев.

Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов.