Дженнаро Гаттузо: Мне не нужно, чтобы меня хвалили

Футбол 02 февраля 2019 17:47 Источник: Football Italia

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 22-го тура чемпионата Италии против «Ромы».

- «Рома», возможно, сейчас находится не в лучшей форме, но это по-прежнему очень сильная команда, которая много забивает и является одной из самых результативных в серии А. У них есть талантливые игроки и тренер, который работает с командой уже не первый год. Это будет сложный матч, и мы должны быть очень, очень осторожны.

Я прекрасно понимаю, что пара плохих результатов и люди снова начнут называть меня некомпетентным. Представьте себе, что мне не нужно, чтобы люди меня хвалили, я просто сосредоточен на своей работе и должен быть уверен, что команда со мной, - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Добавим, что встреча между «Ромой» и «Миланом» состоится в ближайшее воскресенье, 3 февраля, на стадионе «Олимпико» в Риме и начнется в 22:30 по московскому времени.