Черышев – в старте «Валенсии» на матч чемпионата Испании с «Барселоной»

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» сыграет с «Валенсией».
Стали известны стартовые составы команд.
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Вермален, Пике, Семеду, Видаль, Ракитич, Аленья, Коутино, Суарес, Месси
«Валенсия»: Нето, Латорре, Паулиста, Гарай, Пиччини, Черышев, Парехо, Коклен, Васс, Гамейро, Родриго.
🔥 Este es el XI INICIAL de nuestro @valenciacf 🦇#BarçaValencia ⚽️@LaLiga #AmuntValencia pic.twitter.com/yToNMi93sH— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 2 февраля 2019 г.
Напомним, матч состоится сегодня, 2 февраля и начнется в 20:30 по московскому времени.