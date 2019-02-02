Черышев – в старте «Валенсии» на матч чемпионата Испании с «Барселоной»

Футбол 02 февраля 2019 19:52 Источник: «Советский спорт»

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» сыграет с «Валенсией».

Стали известны стартовые составы команд.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Вермален, Пике, Семеду, Видаль, Ракитич, Аленья, Коутино, Суарес, Месси

«Валенсия»: Нето, Латорре, Паулиста, Гарай, Пиччини, Черышев, Парехо, Коклен, Васс, Гамейро, Родриго.

Напомним, матч состоится сегодня, 2 февраля и начнется в 20:30 по московскому времени.