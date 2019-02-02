Полузащитник «Рустави» Кварацхелия отправился на сбор с «Локомотивом» - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 21:05Источник: ТАСС

Полузащитник «Рустави» Кварацхелия отправился на сбор с «Локомотивом»

Полузащитник «Рустави» Хвича Кварацхелия отправился на сбор с московским «Локомотивом», об этом сообщил директор грузинского клуба Бадри Начавариани.

– Кварацхелия поехал на сбор с «Локомотивом» по обоюдному соглашению, пока без контракта, дальнейшие вопросы по переходу футболиста мы еще не оговаривали. Все права пока остаются у «Рустави».

Мы разрешили футболисту поехать на сбор, его будут там просматривать, наблюдать, и после этого будет принято решение, – приводит слова Начавариани ТАСС.

Кварацхелия – воспитанник тбилисского «Динамо». В марте 2018 года перешел в «Рустави», в составе которого принял участие в девяти матчах во всех турнирах, забил два мячи и отдал одну голевую передачу.

Напомним, сбор «Локомотива» пройдет в испанской Марбелье со 2 по 14 февраля.

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