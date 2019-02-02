«Наполи» разгромил «Сампдорию», Квальярелла прервал голевую серию из 11 игр - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 22:11Источник: «Советский спорт»

«Наполи» разгромил «Сампдорию», Квальярелла прервал голевую серию из 11 игр

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле разгромил «Сампдорию» со счетом 3:0.

У победтителей встречи голами отметились Аркадиуш Милик (25-я минута), Лоренцо Инсинье (26) и Симоне Верди (89, пен.).

Стоит отметить, что форвард гостевой команды Фабио Квальярелла, лидирующий в гонке бомбардиров с 16 мячами, прервал рекордную серию чемпионата Италии из 11 игр, в которых он отмечался голами.

«Наполи», потерпевший всего три поражения в серии А, с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице, а «Сампдория» расположилась на шестой строчке, имея в активе 33 очка.

В следующем туре неаполитанцы 9 февраля на выезде сыграют с «Фиорентиной», а «блучеркьяти» на следующий день примут «Фрозиноне».

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