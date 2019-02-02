«Витесс» Слуцкого на 93-й минуте упустил победу над «Херенвеном»

Футбол 02 февраля 2019 22:38 Источник: «Советский спорт»

В матче 20-го тура чемпионата Голландии «Виттес» под руководством Леонида Слуцкого на своем поле сыграл вничью с «Херенвеном» – 2:2.

У хозяев поля мячи забили Али Мухтар (24-я минута) и Брайан Линссен (58), а у гостей отличились Михел Влап (14) и Сэм Ламмерс (90+3, пен.).

«Витесс» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблцие, а «Херенвен» расположился на 11-й строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре подопечные российского специалиста 10 февраля на выезде сыграют с «Гронингеном», а команда Яна Олде Рикеринка днем ранее примет «Зволле».