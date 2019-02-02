«Валенсия» с Черышевым отобрала очки у «Барселоны», у Месси дубль

Футбол 02 февраля 2019 22:50

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Валенсией».

В составе гостей голами отметились Кевин Гаемейро (24-я минута) и Даниэль Парехо (32, пен.), а хозяев поля дубль оформил Лионель Месси (39 – пен; 64).

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев появился на поле с первых минут и отыграл весь матч.

«Барселона», потерпевшая всего два поражения в примере, с 50 очками лидирует в турнирной таблице, а «Валенсия» расположилась на седьмой строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре каталонцы 10 февраля на выезде сыграют с «Атлетиком», а подопечные Мрселино Гарсии Тораля в тот же день примут «Реал Сосьедад».

«Барселона» – «Валенсия» – 2:2 (1:2)

Голы: Месси, 39 (пен.), 64 – Гамейро, 24; Парехо, 32 (пен.)

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Серхи Роберто, Семеду (Альба, 46), Вермален, Аленья (Артур, 66), Ракитич, Видаль, Коутиньо (Малком, 84), Месси, Суарес

«Валенсия»: Нето, Гарай, Тони Лато, Пиччини, Паулиста, Васс, Коклен (Кондогбиа, 72), Парехо, Черышев, Родриго (Санти Мина, 79), Гамейро (Ферран Торрес, 40)

Предупреждения: Серджи Роберто, 31; Ракитич, 45; Альба, 90