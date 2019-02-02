«Боруссия» М одержала третью победу кряду в бундеслиге, переиграв «Шальке» - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 23:02Источник: «Советский спорт»

«Боруссия» М одержала третью победу кряду в бундеслиге, переиграв «Шальке»

В матче 20-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская «Боруссия» на выезде обыграла «Шальке» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Кристоф Крамер и Флориан Нойхаус, забившие на 85-й и 91-й минутах соответственно.

Стоит отметить, что Торган Азар, младший брат Эдена Азара из «Челси», записал на свой счет две результативные передачи.

«Боруссия» одержала третью победу кряду в бундеслиге и с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Шальке» расположился на 12-й строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре «жеребята» 9 февраля примут «Герту», а горняки» в тот же день на выезде сыграют с «Баварией».

#бундеслига#фк боруссия менхенгладбах#фк шальке#азар торган
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