«Ювентус» в концовке упустил победу над «Пармой», у Роналду дубль

Футбол 03 февраля 2019 00:25 Источник: «Советский спорт»

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле в Турине сыграл вничью с «Пармой» – 3:3.

У хозяев поля дубль оформил Криштиану Роналду (36-я, 66-я минуты) и единожды отличился Даниэле Ругани (62), а у гостей два мяча забил Жервиньо (74, 90+3) и один – Антонио Барилла (64).

«Ювентус», не знающий поражений в серии А, с 60 очками лидирует в турнирной таблице, а «Парма» расположилась на 12-й строчке, имея в активе 28 очков.

В следующем туре «Старая синьора» 10 февраля примет «Сассуоло», а «крестоносцы» днем ранее дома сыграют с «Интером».