Роналду оформил дубль и обогнал Квальяреллу в гонке бомбардиров серии А (видео) - Советский спорт
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Футбол03 февраля 2019 00:34

Роналду оформил дубль и обогнал Квальяреллу в гонке бомбардиров серии А (видео)

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (3:3).

Португалец отметился голами на 36-й и 66-й минутах. Для него эти мячи стали 16-м и 17-м в серии А.

По этому показателю КриРо вышел в лидеры гонки бомбардиров, обогнав форварда «Сампдории» Фабио Квальяреллу, который в игре с «Наполи» (0:3) прервал рекордную серию чемпионата Италии из 11 игр, в которых он отмечался голами.

Напомним, «Ювентус», не знающий поражений в серии А, с 60 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем туре «Старая синьора» 10 февраля примет «Сассуоло»

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