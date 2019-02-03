Леонид Слуцкий: В один момент тебе, кажется, что ты выиграл, а через секунду у тебя ничья

Футбол 03 февраля 2019 10:23 Источник: Omroepgelderland.nl

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 20-го тура чемпионата Голландии против «Херенвена» (2:2).

- Я до сих пор не могу в это поверить. В один момент тебе, кажется, что ты выиграл, а через секунду у тебя ничья. Это, действительно, как очень плохой сон.

Впервые в моей карьере я столкнулся с VAR. Сумасшедшая ситуация, потому что за секунду до этого я был счастлив, ведя со счетом 3:1. Но в итоге получается ничья, которую трудно понять.

Я пересмотрел момент. Не думаю, что это был пенальти. Во всяком случае, судья принял это решение. Я думаю, VAR – хорошая система, но она должна улучшаться, - приводит слова Слуцкого Omroep Gelderland.nl.

Напомним, что после этой игры «Витесс», имея в активе 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Леонида Слуцкого 10 февраля на выезде сыграет с «Гронингеном».