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Футбол03 февраля 2019 10:23Источник: Omroepgelderland.nl

Леонид Слуцкий: В один момент тебе, кажется, что ты выиграл, а через секунду у тебя ничья

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 20-го тура чемпионата Голландии против «Херенвена» (2:2).

- Я до сих пор не могу в это поверить. В один момент тебе, кажется, что ты выиграл, а через секунду у тебя ничья. Это, действительно, как очень плохой сон.

Впервые в моей карьере я столкнулся с VAR. Сумасшедшая ситуация, потому что за секунду до этого я был счастлив, ведя со счетом 3:1. Но в итоге получается ничья, которую трудно понять.

Я пересмотрел момент. Не думаю, что это был пенальти. Во всяком случае, судья принял это решение. Я думаю, VAR – хорошая система, но она должна улучшаться, - приводит слова Слуцкого Omroep Gelderland.nl.

Напомним, что после этой игры «Витесс», имея в активе 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда Леонида Слуцкого 10 февраля на выезде сыграет с «Гронингеном».

#чемпионат голландии по футболу#фк витесс#слуцкий леонид#фк херенвен
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