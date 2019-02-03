Леонарду Жардим: «Монако» нужно набирать очки в следующих 15-ти матчах

Футбол 03 февраля 2019 10:38 Источник: ФК «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над «Тулузой» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции со счетом 2:1.

- Возвращение на «Луи II» эмоциональный момент для меня, как до матча, так и во время него. Игроки — главные виновники торжества.

Мы действовали хорошо, слаженно. Мы хорошо играли на флангах, именно этого я просил от игроков. Я поздравляю игроков с первыми 3-мя очками, которые мы взяли в этом мини-турнире из 16-ти матчей. Я попросил игроков думать только об этих 16-ти матчах.

Нам нужно набирать очки в следующих 15-ти матчах. Я говорю и думаю только о будущем. Прошлое — есть прошлое. Конечно это непросто, когда ты не одержал ни одной победы дома в последних 22-ух матчах. Непросто психологически, но теперь мы выиграли. Это важно.

Новички помогут нам, впрочем как и все остальные игроки. Жемерсона много критиковали, но он провел два сильных матча. У нас есть качественные исполнители в команде, с которыми мы можем добиться результата, - приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».

Добавим, что после этой игры «Монако» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате и с 18 очками поднялся на 18-е место в турнирной таблице лиги 1.