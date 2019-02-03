Маурицио Сарри: Выиграть трофей в этом сезоне «Челси» будет очень сложно

Футбол 03 февраля 2019 10:54 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матчей, которые команде предстоит провести в феврале.

- Это будут очень сложные игры как для нас, так и для наших соперников. Мы продолжаем борьбу во всех четырех турнирах и должны быть довольны тем, как на данный момент складывается сезон. Мы знаем, что нам предстоит серьезная битва за место в топ-4. Также нам необходимо постараться выиграть трофей. Это будет очень сложно.

В Кубке Лиги мы уже сыграли с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», а в финале встретимся с «Манчестер Сити». Это как Лига чемпионов. В Англии каждый турнир невероятно сложен. В этом чемпионате максимально высокая конкуренция, и для достижения успеха в нем в первую очередь требуется стабильность, - приводит слова итальянского специалиста пресс-служба «Челси».

Напомним, что 18 февраля «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 1/8 финала Кубка Англии, 24 числа проведет встречу с «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги, а также встретится с «Манчестер Сити» (10 февраля) и «Тоттенхэмом» (27 фераля) в рамках АПЛ.