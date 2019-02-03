Криштиану Роналду: Рад забитым голам, но не результату

Футбол 03 февраля 2019 11:12 Источник: Football Italia

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (3:3).

- Это футбол. Я рад забитым голам, но не результату. «Парма» ждала, что мы совершим ошибки, и в последние минуты мы сели слишком глубоко.

Я не думаю, что это имеет какое-либо отношение к физической подготовке команды или как-то связано с дополнительными тренировками. Это просто футбол, все смотрят на «Ювентус», потому что мы лучшая команда. Они пытаются изучить и найти возможности обыграть нас.

Мы просто должны сохранять спокойствие. Мы верим в команду, в нашего тренера и персонал. Нет повода для беспокойства, - приводит слова Роналду Football Italia.

Напомним, что португальский форвард в этой встрече отметился дублем, отличившись на 36-й и 66-й минутах.

«Ювентус», набрав после этой встречи 60 очков, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице серии А. В следующем туре туринский клуб на своем поле примет «Сассуоло».