Эрнесто Вальверде – о травме Месси: Не знаю точно, что с ним, посмотрим, что скажут врачи

Футбол 03 февраля 2019 11:45 Источник: AS

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о состоянии форварда Лионеля Месси, получившего повреждение в матче чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2).

- Месси испытывал некоторый дискомфорт в концовке встречи. Мы собираемся провести серию тестов, чтобы во всем разобраться. Я не могу сказать точно, что с ним. Надеюсь, что он поправится, но посмотрим, что скажут врачи. Думаем, что все не так плохо. Если бы Лионель попросил о замене, я бы это сделал, но он ничего не сказал.

Если он будет в порядке, то сможет принять участие в матче с «Реалом». Если нет – его заменит кто-то другой, - приводит слова Вальверде AS.

Как отмечает издание, сразу после матча Месси прошел серию тестов в раздевалке, которые выявили большую гематому в районе четырехглавой мышцы правой ноги. Для уточнения первоначального диагноза врачи проведут новую серию тестов в понедельник, когда синяк уменьшится.

Добавим, что Месси в матче с «Валенсией» записал на свой счет дубль, отличившись на 39-й и 64-й минутах. «Барселона», набравшая после этой игры 50 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице испанской примеры. В следующем туре каталонская команда на выезде сыграет с «Атлетиком».