«Ювентус» не оставляет попыток заполучить Погба

Французский футболист выступал в составе итальянского клуба c 2012 по 2016 год.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в чемпионат Италии, сообщает Calciomercato.
По информации издания, хавбек по-прежнему является главной трансферной целью «Ювентуса».
Отмечается, что при Жозе Моуринью игрок обдумывал вариант с переходом в другую команду, но с приходом Уле Гуннара Сульшера ситуация изменилась.
В стане итальянского клуба не оставляют попыток вернуть Погба, но при этом понимают, что сделать это будет крайне сложно.