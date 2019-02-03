«Ювентус» не оставляет попыток заполучить Погба - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол03 февраля 2019 12:22Источник: Calcio MercatoАвтор: Гичунцев Артур

«Ювентус» не оставляет попыток заполучить Погба

Французский футболист выступал в составе итальянского клуба c 2012 по 2016 год.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в чемпионат Италии, сообщает Calciomercato.

По информации издания, хавбек по-прежнему является главной трансферной целью «Ювентуса».

Отмечается, что при Жозе Моуринью игрок обдумывал вариант с переходом в другую команду, но с приходом Уле Гуннара Сульшера ситуация изменилась.

В стане итальянского клуба не оставляют попыток вернуть Погба, но при этом понимают, что сделать это будет крайне сложно.

#апл#серия а#фк ювентус#фк манчестер юнайтед#Возможные трансферы#погба поль
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта