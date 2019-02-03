«Ювентус» не оставляет попыток заполучить Погба

Футбол 03 февраля 2019 12:22 Источник: Calcio Mercato Автор: Гичунцев Артур

Французский футболист выступал в составе итальянского клуба c 2012 по 2016 год.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в чемпионат Италии, сообщает Calciomercato.

По информации издания, хавбек по-прежнему является главной трансферной целью «Ювентуса».

Отмечается, что при Жозе Моуринью игрок обдумывал вариант с переходом в другую команду, но с приходом Уле Гуннара Сульшера ситуация изменилась.

В стане итальянского клуба не оставляют попыток вернуть Погба, но при этом понимают, что сделать это будет крайне сложно.