Маурицио Сарри: Игуаин отлично дополняет на поле Азара

Футбол 03 февраля 2019 13:38 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри оценил игру нападающего команды Гонсало Игуаина в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Хаддерсфилда» (5:0).

- Когда Игуаин прибыл в клуб, он был не в самом лучшем физическом состоянии, но сейчас он набирает форму. Я рад, поскольку помимо забитых голов он отлично дополняет Эдена Азара.

На поле им комфортно играть рядом друг с другом. Приход Игуаина важен для нас, поскольку он не только сможет забивать, но и будет очень полезен рядом с Эденом, - приводит слова итальянского специалиста пресс-служба «Челси».

Отметим, что в этой встрече аргентинский нападающий отметился дублем, отличившись на 16-й и 69-й минутах.