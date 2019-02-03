Владимир Пономарев: Головин будет сейчас прибавлять

Футбол 03 февраля 2019 14:05 Источник: «Евро-футбол.ру»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об игре экс-армейца Александра Головина за «Монако».

- Александр Головин забил за «Монако» свой второй мяч в игре с «Тулузой». Можно сказать, что россиянина прорвало?

- Да. О нем уже сложилось хорошее мнение в коллективе. Это самое главное. Саша - не простой, рядовой футболист. О нем уже говорят, как о выдающемся игроке. Это вселяет в него уверенность, поэтому Головин будет сейчас прибавлять. Главное, чтобы он не получил опять какую-нибудь травму.

- Его адаптация в команде уже завершена?

- Я думаю, да. Если он каждый раз попадает в заявку на матч – это уже здорово. Значит и коллектив в него верит, и наставник надеется на него. Это имеет большое значение.

- Недавно в команду вернулся тренер Жардим, который как раз приглашал Головина в «Монако». Может, с этим связан такой прорыв Александра?

- Конечно. Это в первую очередь. Другой тренер по-другому смотрит на игроков, а наставник, который приглашал футболиста, будет на него надеяться. Саше, естественно, захочется не подвести своего тренера, - приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что «Монако» обыграл «Тулузу» (2:1) в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции благодаря голам Головина и Фабрегаса.