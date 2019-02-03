«Уфа» подписала контракт с голкипером Шафинским

Футбол 03 февраля 2019 14:45 Источник: ФК «Уфа» Автор: Липкин Антон

С 2017 года он выступал за «Томь».

«Уфа» объявила о подписании долгосрочного контракта с голкипером Юрием Шафинским, сообщает официальный сайт клуба.

С июля 2017 года 24-летний вратарь выступал за «Томь». В нынешнем сезоне он провел 13 матчей (из них девять – «на ноль) и пропустил семь голов.

Отметим, что во время зимнего перерыва Шафинский расторг контракт с «Томью» по обоюдному согласию, поэтому перешел в «Уфу» как свободный агент.

Ранее воспитанник московского «Торпедо» также играл в «Локомотиве-2», «Торпедо» и «Анжи».

Шафинский уже присоединился к «Уфе» на сборе в Ларнаке, где в воскресенье команда проведет контрольный матч с «Арараром-Арменией».

Добавим, что в январе голкипер «Уфы» Гиорги Шелия перешел в «Тамбов».