«Уфа» подписала контракт с голкипером Шафинским - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол03 февраля 2019 14:45Источник: ФК «Уфа»Автор: Липкин Антон

«Уфа» подписала контракт с голкипером Шафинским

С 2017 года он выступал за «Томь».

«Уфа» объявила о подписании долгосрочного контракта с голкипером Юрием Шафинским, сообщает официальный сайт клуба.

С июля 2017 года 24-летний вратарь выступал за «Томь». В нынешнем сезоне он провел 13 матчей (из них девять – «на ноль) и пропустил семь голов.

Отметим, что во время зимнего перерыва Шафинский расторг контракт с «Томью» по обоюдному согласию, поэтому перешел в «Уфу» как свободный агент.

Ранее воспитанник московского «Торпедо» также играл в «Локомотиве-2», «Торпедо» и «Анжи».

Шафинский уже присоединился к «Уфе» на сборе в Ларнаке, где в воскресенье команда проведет контрольный матч с «Арараром-Арменией».

Добавим, что в январе голкипер «Уфы» Гиорги Шелия перешел в «Тамбов».

Таблица трансферов РПЛ здесь

#рпл#фк уфа#шафинский юрий#фнл#фк томь#Свершившиеся трансферы#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта