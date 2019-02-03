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Футбол03 февраля 2019 14:58Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

У острова Гернси начались подводные поиски самолета Салы

Частный самолет аргентинца исчез с радаров 21 января.

Отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) начал подводные поиски самолета, на котором летел форвард «Кардиффа» Эмилиано Сала, сообщает BBC.

Судно AAIB Geo Ocean III прибыло в воскресенье утром в район поиска. Вместе с частным судном оно проводит гидролокаторные исследования у острова Гернси. Ожидается, что работа сотрудников AAIB продлится в течение трех дней, тогда как частные поиски будут продолжаться, пока самолет не будет найден.

Напомним, 21 января частный одномоторный самолет, на котором 28-летний аргентинец направлялся из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к своей новой команде, исчез с радаров.

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