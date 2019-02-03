«Вильярреал» упустил победу в матче с «Эспаньолом»

Футбол 03 февраля 2019 15:49 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Вильярреала» сыграли вничью с «Эспаньолом» (262) в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев голами отметились Висенте Иборра (37-я минута) и Санти Касорла (65, пен.). У Еще гостей отличился Роберто Росалес (81), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник Даниэле Бонера (75).

После этой победы «Вильярреал», набрав 19 очков, расположился на 19 месте в турнирной таблице примеры. «Эспаньол», имея в активе 25 баллов занимает 14-е место в чемпионате.

В следующем туре «Вильярреал» в гостях сыграет против «Вальядолида», а «Эспаньол» на своем поле встретится с «Райо Вальекано».