«Вильярреал» упустил победу в матче с «Эспаньолом» - Советский спорт
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Футбол03 февраля 2019 15:49Источник: «Советский спорт»

«Вильярреал» упустил победу в матче с «Эспаньолом»

Футболисты «Вильярреала» сыграли вничью с «Эспаньолом» (262) в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев голами отметились Висенте Иборра (37-я минута) и Санти Касорла (65, пен.). У Еще гостей отличился Роберто Росалес (81), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник Даниэле Бонера (75).

После этой победы «Вильярреал», набрав 19 очков, расположился на 19 месте в турнирной таблице примеры. «Эспаньол», имея в активе 25 баллов занимает 14-е место в чемпионате.

В следующем туре «Вильярреал» в гостях сыграет против «Вальядолида», а «Эспаньол» на своем поле встретится с «Райо Вальекано».

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