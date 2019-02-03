Массимилиано Аллегри: Дибала ушел в раздевалку? Возможно, он замерз

Футбол 03 февраля 2019 16:34 Источник: Football Italia Автор: Липкин Антон

Аргентинец не стал досматривать матч на скамейке запасных «Ювентуса».

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 22-го тура серии A с «Пармой» (3:3) на «Альянц Стэдиум» высказался о поступке форварда Пауло Дибалы покинуть скамейку запасных до окончания игры.

После того как за пять минут до конца матча Аллегри сделал третью замену, выпустив немца Эмре Джана вместо полузащитника Федерико Бернардески, оставшийся в запасе аргентинец ушел в раздевалку.

«Я даже не видел этого, – приводит Football Italia слова Аллегри. – Возможно, он замерз».

Добавим, что в нынешнем сезоне 25-летний Дибала провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.