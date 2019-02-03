Гол ван Перси не спас «Фейеноорд» от поражения в матче с «Эксельсиором»

Футбол 03 февраля 2019 17:22 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Эксельсиора» одержали волевую победу над «Фейеноордом» в домашней встрече 20-го тура чемпионата Голландии со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Али Мессауда (63-я минута) и Робин ван дер Мер (90). У проигравших отличился Робин ван Перси (54).

«Фейеноорд», имея в активе 39 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. «Эксельсиор», набрав 22 балла, поднялся на 12-ю строчку.

В следующем туре «Фейеноорд» на своем поле примет «Де Графсхап», а «Эксельсиор» на выезде сыграет с «Фортуной».