Никола Влашич: Ветер – главная причина ошибок в матче с «Сарпсборгом» - Советский спорт
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Футбол03 февраля 2019 18:18Источник: ПФК ЦСКААвтор: Липкин Антон

Никола Влашич: Ветер – главная причина ошибок в матче с «Сарпсборгом»

Вице-чемпионы России сыграли вничью с норвежским клубом на сборе в Испании.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ничью с «Сарпсборгом» (3:3) в контрольном матче на сборе в Кампоаморе.

– Нам было очень тяжело из-за ветра, – приводит слова 21-летнего хорвата официальный сайт ЦСКА. – Мое личное мнение – эта игра удалась нам меньше, чем предыдущие три встречи. Да и погодные условия были не самыми лучшими. Но в целом все идет неплохо. Мы находимся на самой сложной стадии подготовки: усталость, тяжесть в ногах… Результат в таких условиях не столь важен. Главная причина ошибок, которые мы допустили, – ветер, а не человеческий фактор.

– Вы забили отличный гол, и какая комбинация ему предшествовала!
– Да, у нас хорошо получилась эта атака. А второй гол и вовсе вышел на загляденье. Такое командное взаимодействие мы и оттачиваем на тренировках. Наилучшая мотивация для игроков – это когда в матче нам удается сделать именно то, что мы отрабатываем на занятиях.

– Сборы в Кампоаморе перевалили через экватор. Сейчас игроки и команда должны чувствовать себя все лучше и лучше.
– Так и будет, я это уже ощущаю на себе. Для меня это самые тяжелые сборы в карьере. Сейчас нам приходится очень непросто, но такая работа поможет нам в сезоне.

Напомним, Влашич открыл счет в матче на третьей минуте. Также в составе ЦСКА забили Федор Чалов и Абель Эрнандес.

Следующий контрольный матч ЦСКА проведет 6 февраля с «Оддом».

#рпл#фк цска#чемпионат норвегии по футболу#фк сарпсборг#влашич никола#Футбол-Россия
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