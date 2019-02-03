Никола Влашич: Ветер – главная причина ошибок в матче с «Сарпсборгом»

Футбол 03 февраля 2019 18:18 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Липкин Антон

Вице-чемпионы России сыграли вничью с норвежским клубом на сборе в Испании.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ничью с «Сарпсборгом» (3:3) в контрольном матче на сборе в Кампоаморе.

– Нам было очень тяжело из-за ветра, – приводит слова 21-летнего хорвата официальный сайт ЦСКА. – Мое личное мнение – эта игра удалась нам меньше, чем предыдущие три встречи. Да и погодные условия были не самыми лучшими. Но в целом все идет неплохо. Мы находимся на самой сложной стадии подготовки: усталость, тяжесть в ногах… Результат в таких условиях не столь важен. Главная причина ошибок, которые мы допустили, – ветер, а не человеческий фактор.

– Вы забили отличный гол, и какая комбинация ему предшествовала!

– Да, у нас хорошо получилась эта атака. А второй гол и вовсе вышел на загляденье. Такое командное взаимодействие мы и оттачиваем на тренировках. Наилучшая мотивация для игроков – это когда в матче нам удается сделать именно то, что мы отрабатываем на занятиях.

– Сборы в Кампоаморе перевалили через экватор. Сейчас игроки и команда должны чувствовать себя все лучше и лучше.

– Так и будет, я это уже ощущаю на себе. Для меня это самые тяжелые сборы в карьере. Сейчас нам приходится очень непросто, но такая работа поможет нам в сезоне.

Напомним, Влашич открыл счет в матче на третьей минуте. Также в составе ЦСКА забили Федор Чалов и Абель Эрнандес.

Следующий контрольный матч ЦСКА проведет 6 февраля с «Оддом».