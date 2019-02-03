«МЮ» довел беспроигрышную серию до десяти игр, обыграв на выезде «Лестер»

Футбол 03 февраля 2019 19:10 Источник: «Советский спорт»

В матче 25 тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Лестер» с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч на девятой минуте забил нападающий Маркус Рэшфорд.

«МЮ» после назначения временным главным тренером норвежца Уле-Гуннара Сульшера довел беспроигрышную серию во всех турнирах до десяти игр – девять побед и одна ничья.

Манкунианцы с 48 очками поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ, а «Лестер» расположился на 11-й строчке, имея в активе 32 очка.

В следующем туре «красные дьяволы» 9 февраля на выезде сыграют с «Фулхэмом», а «лисы» на следующий день на выезде сыграют с «Тоттенхэмом».