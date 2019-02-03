Олег Кононов: В Белеке будем давать ребятам играть по 60-90 минут

Футбол 03 февраля 2019 19:16 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

«Спартак» приступил к работе на третьем сборе в Турции.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о задачах на третий зимний сбор команды в Белеке.

«Он направлен на более интенсивную работу в малых группах, – приводит слова Кононова официальный сайт «Спартака». – Запланировано больше индивидуальных тактических заданий. Активнее отрабатываем командные взаимодействия и построения при атаке и при отборе мяча. А еще намерены уделить большое внимание работе над всеми видами стандартных положений. Плюс наши тренеры по физподготовке блоками дают взрывную, силовую, скоростную работу.

Что касается контрольных матчей, то планируем давать играть ребятам больше. Не по 45 минут, а по 60. Кто-то сыграет все 90. В Катаре, напомню, полный матч проводили только центральные защитники».

Напомним, в Белеке «Спартак» проведет четыре контрольных матча: с «Марибором» (5 февраля), «Актобе» (6 февраля), «Мурой» (9 февраля) и «Слованом» (12 февраля).

Сбор продлится до 12 февраля.