«Атлетико» прервал беспроигрышную серию из 18 игр, уступив «Бетису» - Советский спорт
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Футбол03 февраля 2019 20:09Источник: «Советский спорт»

«Атлетико» прервал беспроигрышную серию из 18 игр, уступив «Бетису»

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле обыграл мадридский «Атлетико» с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч на 65-й минуте забил Серхио Каналес, реализовавший пенальти.

«Атлетико» прервал беспроигрышную серию в примере из 18 игр. В последний раз «матрасники» проигрывали «Сельте» (0:2) в начале сентября 2018 года.

Подопечные Диего Симеоне с 44 очками занимают второе место в турнирной таблице, а «Бетис», одержавший вторую победу в последних пяти играх, расположился на шестой строчке, имея в активе 32 очка.

В следующем матче мадридцы 9 февраля примут «Реал», а зелено-белые на следующий день на выезде сыграют с «Леганесом».

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