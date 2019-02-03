Оле-Гуннар Сульшер: Пас Погба – великолепный, контроль мяча Рэшфордом – еще лучше - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол03 февраля 2019 20:44Автор: Липкин Антон

Оле-Гуннар Сульшер: Пас Погба – великолепный, контроль мяча Рэшфордом – еще лучше

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Лестером» (1:0) в матче 25-го тура премьер-лиги на стадионе «Кинг Пауэр».

«Игроки «Лестера» оказывались в опасных позициях, но Давид Де Хеа сделал несколько отличных сэйвов и перехватов, – приводит BBC слова норвежца. – Мы могли бы сыграть лучше – начинать обороняться выше, но я считаю, что мы заслужили три очка.

Давид Де Хеа проявил терпение в выборе позиции. Он отлично читал ситуации и не гадал. Поль Поль Погба сделал великолепный пас, а контроль мяча Маркусом (Рэшфордом) был еще лучше.

Футбол – это игра ошибок. Когда наши парни ошибаются, они вступают в борьбу за мяч и полностью выкладываются».

Напомним, единственный гол в матче на девятой минуте забил Маркус Рэшфорд с передачи Поля Погба.

«Манчестер Юнайтед» одержал девятую победу в десяти матчах с Сульшером и поднялся на пятое место, опередив «Арсенал», который в воскресенье вечером сыграет с «Манчестер Сити».

#апл#фк манчестер юнайтед#фк лестер сити#сульшер оле-гуннар#де хеа давид#погба поль#рэшфорд маркус
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта