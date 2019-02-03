Хет-трик Агуэро принес победу «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом»

Футбол 03 февраля 2019 21:22 Источник: «Советский спорт»

В матче 22-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 3:1.

У победителей встречи хет-трик оформил Серхио Агуэро (1-я, 44-я, 61-я минуты), а у гостей единожды отличился Лоран Косьелни (11).

Стоит отметить, что «горожане» повторили достижение 1937 года, когда им удалось обыграть «Арсенал» четырежды подряд.

«Манчестер Сити», одержавший шесть побед в последних семи играх, с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на шестой строчке, имея в активе 47 очков.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 6 февраля на выезде сыграют с «Эвертоном», а команда Унаи Эмери 9 февраля встретится с «Хаддерсфилдом».

АПЛ

25-й тур

«Манчестер Сити» – «Арсенал» – 3:1 (1:1)

Голы: Агуэро, 1, 44, 61 – Косьелни, 11

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Фернандиньо, Сильва, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне (Марез, 88), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 81).

«Арсенал»: Лено, Косьелни, Монреаль, Колашинац (Суарес, 66), Мустафи (Мавропанос, 79), Гендузи, Торрейра, Ивоби (Рэмзи, 66), Лихтштайнер, Обамеянг, Ляказетт.

Предупреждения: Гундоган, 65 – Торрейра, 40