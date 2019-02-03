Агуэро признал, что забил рукой «Арсеналу»

Футбол 03 февраля 2019 22:50 Источник: BBC

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признал, что третий мяч в ворота «Арсенала» (3:1) забил рукой.

«Во время игры мне показалось, что мяч попал в грудь. Но по телевизору я увидел, что это была игра рукой», – приводит слова Агуэро BBC.

Напомним, «Манчестер Сити», одержавший шесть побед в последних семи играх, с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на шестой строчке, имея в активе 47 очков.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 6 февраля на выезде сыграют с «Эвертоном», а команда Унаи Эмери 9 февраля встретится с «Хаддерсфилдом».