Агуэро признал, что забил рукой «Арсеналу» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол03 февраля 2019 22:50Источник: BBC

Агуэро признал, что забил рукой «Арсеналу»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признал, что третий мяч в ворота «Арсенала» (3:1) забил рукой.

«Во время игры мне показалось, что мяч попал в грудь. Но по телевизору я увидел, что это была игра рукой», – приводит слова Агуэро BBC.

Напомним, «Манчестер Сити», одержавший шесть побед в последних семи играх, с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на шестой строчке, имея в активе 47 очков.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 6 февраля на выезде сыграют с «Эвертоном», а команда Унаи Эмери 9 февраля встретится с «Хаддерсфилдом».

#апл#фк манчестер сити#фк арсенал лондон#агуэро серхио
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта