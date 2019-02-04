«Реал» одержал четвертую победу кряду, разгромив «Алавес»

Футбол 04 февраля 2019 00:34 Источник: «Советский спорт»

В матче 22-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Алавес» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Карим Бензема, Винисиус Жуниор и Мариано, забившие на 30, 80-й и 91-й минутах соответственно.

«Реал» одержал четвертую победу кряду и с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Алавес» расположился на седьмой строчке, имея в активе 32 очка.

В следующем туре подопечные Сантьяго Солари 9 февраля на выезде сыграют с «Атлетико», а баски 11 февраля примут «Леванте».