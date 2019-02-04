«ПСЖ» в дебютном матче Паредеса потерпел первое поражение в лиге 1

Футбол 04 февраля 2019 00:56 Источник: «Советский спорт»

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Лион» на своем поле обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Мусса Дембеле (33-я минута) и Набиль Фекир (49, пен.), а у гостей единственный мяч забил Анхель Ди Мария.

Стоит отметить, что в составе парижан дебютировал экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, аргентинец вышел на замену вместо Преснеля Кимпембе на 79-й минуте.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в сезоне и с 56 очками лидирует в турнирной таблице, а «Лион», одержавший третью победу кряду, расположился на третьей строчке, имея в активе 43 очка.

В последний раз в лиге 1 «Пари Сен-Жермен» проигрывал 12 мая 2018 года, тогда в рамках 37-го тура прошлого сезона сильнее оказался «Ренн» – 2:0.

В следующем туре «львы» 10 февраля на выезде сыграют с «Ниццей», а подопечные Томаса Тухеля днем ранее примут «Бордо».

Лига 1

23-й тур

«Лион» – «ПСЖ» – 2:1 (1:1)

Голы: Дембеле, 33; Фекир, 49 (пен) – Ди Мария, 7

«Лион»: Антони Лопеш, Марсело, Менди, Дюбуа, Денайер, Траоре (Корне, 76), Ндомбеле, Фекир, Ауар (Тузар, 65), Депай, Дембеле.

«ПСЖ»: Ареоля, Керер, Тиаго Силва, Кимпембе (Паредес, 79), Маркиньос, Ди Мария, Дракслер, Дани Алвес, Бернат (Диаби, 86), Мбаппе, Кавани (Шупо-Мотинг, 79).

Предупреждения: Фекир, 90 – Кимпембе, 27; Дракслер, 89