Диего Симеоне: Не думаю, что справедливо говорить о судье после поражения - Советский спорт
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Футбол04 февраля 2019 08:14Источник: MarcaАвтор: Липкин Антон

Диего Симеоне: Не думаю, что справедливо говорить о судье после поражения

«Атлетико» проиграл «Бетису».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «Бетиса» (0:1) в матче 22-го тура примеры на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье не стал обсуждать решения главного арбитра Давида Медье Хименеса.

«Не думаю, что справедливо говорить об этом после поражения, – приводит Marca слова Симеоне. – Вы сами все прекрасно видели.

Я буду говорить о команде. У пары форвардов (Альваро Мораты и Антуана Гризманна) было несколько шансов. Но мы не смогли найти правильные решения, когда игра приближалась к концу.

Мората проделал важную работу в своем первом матче. Будем надеяться, он продолжит приносить пользу.

Не смогли приблизиться к «Барселоне»? Я смотрю на это по-другому. Я оптимист, поэтому хорошо, что «Барселона» сыграла вничью».

Напомним, «Атлетико» остается на втором месте в примере, отставая от «Барселоны» на шесть очков. При этом отрыв от идущего третьим «Реала» сократился до двух очков.

9 февраля в 23-м туре «Атлетико» примет «Реал» на стадионе «Ванда Метрополитано».

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