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Футбол04 февраля 2019 08:26Источник: Sky SportsАвтор: Липкин Антон

На дне Ла-Манша найдет самолет Салы

Аргентинец летел из Нанта в Кардифф.

Частный одномоторный самолет, на котором форвард Эмилиано Сала летел из Нанта в Кардифф, найден на дне Ла-Манша, сообщает Sky Sports.

Накануне отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) вместе с частным судном начал подводные поиски самолета, пропавшего с радаров 21 января. Гидролокаторные исследования велись у острова Гернси.

Напомним, трансфер Салы стал рекордным в истории «Кардиффа». 28-летний аргентинец подписал контракт с валлийским клубом, после чего вернулся по делам во Францию. 21 января он направлялся в Кардифф, чтобы приступить к тренировкам с новой командой.

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