Хуанфран: Нельзя жаловаться из-за поражения от «Бетиса», нужно думать о «Реале»

Футбол 04 февраля 2019 09:59 Источник: Marca Автор: Липкин Антон

«Атлетико» не смог сократить отставание от «Барселоны».

Защитник «Атлетико» Хуанфран прокомментировал поражение от «Бетиса» (0:1) в матче 22-го тура примеры на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

«Игра получилась очень равной, – приводит Marca слова 34-летнего испанца. – Но нам нельзя больше жаловаться, нужно думать о следующей неделе. Никто не опускает руки, впереди еще много матчей.

Мы могли сократить отставание от «Барселоны», но и в этом случае нужно смотреть на все позитивно: они не победили, отрыв всего шесть очков, и мы еще будем играть с ними.

На этой неделе у нас очень важный матч с «Реалом» на нашем поле. Мы подходим к игре с высокоподнятой головой и знаем, что нам нужно улучшить моменты, которые в матче с «Бетисом» получились не очень хорошо».

Напомним, в субботу «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (2:2) и теперь опережает «Атлетико» на шесть очков. У «Реала» еще на два очка меньше и третье место.

В 23-м туре 9 февраля «Атлетико» примет «Реал» на стадионе «Ванда Метрополитано».