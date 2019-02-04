Абель Эрнандес: Слуцкому не повезло, что в «Халле» была неподготовленная команда

Футбол 04 февраля 2019 10:38 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

Уругваец застал российского тренера в английском клубе.

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес назвал своего бывшего тренера по «Халлу» Леонида Слуцкого отличным специалистом.

«Леониду не повезло, что он пришел в неподготовленную команду, – сказал 28-летний уругваец в интервью Sport24.ru. – Он знал, какую игру хочет поставить, но «Халл» потерял слишком много хороших футболистов. Самая серьезная потеря – на левом фланге обороны. За «Халл» играл Эндрю Робертсон, который сейчас разрывает край в «Ливерпуле».

Слуцкому приходилось строить команду заново, а он, возможно, ожидал чего-то другого. Но, повторюсь, он классный тренер, мы достаточно много разговаривали до моей травмы. Общались на английском, без переводчика».

Напомним, в начале сезона 2017/2018 Эрнандес забил за «Халл» три гола в трех стартовых матчах чемпионшипа, после чего получил травму голеностопа и выбыл до марта.

Слуцкий возглавлял «тигров» с августа по декабрь 2017 года.