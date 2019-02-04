Селихов возобновил тренировки в общей группе «Спартака»

Футбол 04 февраля 2019 11:05 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

В воскресенье голкипер пропустил занятие из-за болей в спине.

Голкипер «Спартака» Александр Селихов вернулся в общую группу, сообщает официальный твиттер красно-белых.

В понедельник 24-летний вратарь занимался во время утренней тренировки на сборе в Белеке наравне со всеми. Напомним, накануне Селихов пропустил занятие из-за болей в спине.

«Спартак» продолжает готовиться к возобновлению сезона. Сбор в Турции продлится до 12 января. В его рамках команда проведет четыре контрольных матча: с «Марибором» (5 февраля), «Актобе» (6 января), «Слованом» (9 февраля) и «Мурой» (12 февраля).

Селихов не играл в официальных матчах с мая прошлого года, когда получил разрыв ахиллова сухожилия.