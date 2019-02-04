Селихов возобновил тренировки в общей группе «Спартака»

В воскресенье голкипер пропустил занятие из-за болей в спине.
Голкипер «Спартака» Александр Селихов вернулся в общую группу, сообщает официальный твиттер красно-белых.
📰 Отличные новости!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 4, 2019
✅ Александр Селихов в общей группе на утренней тренировке#Спартак #КрасноБелыеСборы🇹🇷 #Spartak pic.twitter.com/C9OOMyByM3
В понедельник 24-летний вратарь занимался во время утренней тренировки на сборе в Белеке наравне со всеми. Напомним, накануне Селихов пропустил занятие из-за болей в спине.
«Спартак» продолжает готовиться к возобновлению сезона. Сбор в Турции продлится до 12 января. В его рамках команда проведет четыре контрольных матча: с «Марибором» (5 февраля), «Актобе» (6 января), «Слованом» (9 февраля) и «Мурой» (12 февраля).
Селихов не играл в официальных матчах с мая прошлого года, когда получил разрыв ахиллова сухожилия.