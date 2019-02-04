Бывший селекционер «Зенита»: В Питере некому было принять решение по контракту с Зинченко

Футбол 04 февраля 2019 11:19 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Нынешний полузащитник «Манчестер Сити» мог оказаться в «Зените».

Бывший селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник рассказал о том, как нынешний полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог оказаться в «Зените».

«Я посмотрел Зинченко еще раз и понял, что стоит рекомендовать его «Зениту», – приводит слова Баранника официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Он поехал в Питер, потренировался, но некому было принять решение по контракту, и его переманил «Рубин». По этому поводу у меня был неприятный разговор с агентами Зинченко.

В Казани у него тоже что-то не получилось, и он попал в «Уфу», а потом в «Манчестер Сити». Как видите, хождение по мукам не всегда вредит».

Напомним, Зинченко перешел в «Уфу» в феврале 2015 года, а в июле 2016 года он подписал четырехлетний контракт с «Манчестер Сити».