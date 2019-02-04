L’Equipe включил Головина в символическую сборную 23-го тура

Футбол 04 февраля 2019 11:31 Источник: L'Equipe Автор: Липкин Антон

Российский полузащитник «Монако» забил первый гол в чемпионате Франции.

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную 23-го тура лиги 1 по версии издания L’Equipe.

В субботу в матче с «Тулузой» (2:1) на стадионе «Луи II» 22-летний игрок сборной России открыл счет на 15-й минуте, забив свой первый гол в чемпионате.

Журналисты поставили Головину семь баллов: «Безусловно он провел свой лучший матч с тех пор, как приехал в Монако летом прошлого года.

Ставший автором первого гола русский отправил мяч под штангу ворот Батиста Рене, перед этим выйдя на ударную позицию. Бывший игрок ЦСКА также играл важную роль в середине поля».

Напомним, на прошлой неделе Головин забил свой первый гол за «Монако» в матче ½ финала Кубка лиги с «Генгамом» (2:2, по пенальти – 4:5).

«Монако» одержал в лиге 1 первую победу с декабря и поднялся на 18-е место в турнирной таблице, опередив «Амьен».

В 24-м туре 10 февраля монегаски сыграют в гостях с «Монпелье».