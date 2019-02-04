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Футбол04 февраля 2019 11:36Источник: «Газета.Ru»Автор: Липкин Антон

Отец Салы: Это как дурной сон

На дне Ла-Манша найдет самолет аргентинца.

Отец форварда «Кардиффа» Эмилиано Салы Орасио Сала прокомментировал информацию об обнаружении обломков самолета, на котором летел его сын.

«Не могу в это поверить, это как дурной сон. Я в отчаянии. Общался с поисковой командой каждый день. Но у меня нет WhatsApp, поэтому им трудно дозвониться до меня», – приводит слова папы футболиста «Газета.Ru» со ссылкой на Ole.

Напомним, в воскресенье вечером стало известно о том, что частный одномоторный самолет, на котором Сала летел из Нанта в Кардифф, найден на дне Ла-Манша.

Накануне отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) вместе с частным судном начал подводные поиски самолета, пропавшего с радаров 21 января. Гидролокаторные исследования велись у острова Гернси.

21 января Сала направлялся в Кардифф, чтобы приступить к тренировкам с новой командой.

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