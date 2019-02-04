Марио Балотелли: Не думал о возвращении в серию A, она скучная

Итальянец сменил «Ниццу» на «Марсель».
Форвард «Марселя» Марио Балотелли заявил, что не планировал возвращаться в серию A.
«В эти месяцы я ни разу не думал о возвращении в Италию, – приводит слова 28-летнего нападающего «Газета.Ru» со ссылкой на beIN Sports. – В Серии А слишком много тактики, она скучная».
Напомним, Балотелли не играл в Италии с 2016 года, когда вернулся в «Ливерпуль» из аренды в «Милане».
С августа 2016 года форвард выступал за «Ниццу», а в прошлом месяце подписал контракт до конца сезона с «Марселем».
После перехода в новую команду Балотелли сыграл за нее в двух матчах и забил один гол.