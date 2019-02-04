Марио Балотелли: Не думал о возвращении в серию A, она скучная - Советский спорт
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Футбол04 февраля 2019 11:43Источник: «Газета.Ru»Автор: Липкин Антон

Марио Балотелли: Не думал о возвращении в серию A, она скучная

Итальянец сменил «Ниццу» на «Марсель».

Форвард «Марселя» Марио Балотелли заявил, что не планировал возвращаться в серию A.

«В эти месяцы я ни разу не думал о возвращении в Италию, – приводит слова 28-летнего нападающего «Газета.Ru» со ссылкой на beIN Sports. – В Серии А слишком много тактики, она скучная».

Напомним, Балотелли не играл в Италии с 2016 года, когда вернулся в «Ливерпуль» из аренды в «Милане».

С августа 2016 года форвард выступал за «Ниццу», а в прошлом месяце подписал контракт до конца сезона с «Марселем».

После перехода в новую команду Балотелли сыграл за нее в двух матчах и забил один гол.

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